Murat Yıldırım'dan alkış toplayan hareket!

Murat Yıldırım, aracına yüklediği erzak kolilerini 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı.

30.04.2021 23:37 Magazin

Murat Yıldırım'dan alkış toplayan hareket! Murat Yıldırım, Ramazan ayında alkış toplayan bir harekete imza attı. Oyuncu tam kapanmanın başlamasına bir kaç saat kala ihtiyaç sahiplerine önceden hazırlattığı erzak kolilerini dağıttı. Kolileri ihtiyaç sahiplerine bizzat kendisi götüren sanatçı onlarla yakından ilgilendi.

Murat Yıldırım'ın bu hareketi takdir topladı.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: