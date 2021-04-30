Murat Yıldırım'dan alkış toplayan hareket!

Murat Yıldırım, Ramazan ayında alkış toplayan bir harekete imza attı. Oyuncu tam kapanmanın başlamasına bir kaç saat kala ihtiyaç sahiplerine önceden hazırlattığı erzak kolilerini dağıttı. Kolileri ihtiyaç sahiplerine bizzat kendisi götüren sanatçı onlarla yakından ilgilendi.Murat Yıldırım'ın bu hareketi takdir topladı.