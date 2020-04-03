Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Murat Yıldırım'ın ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Kavacık'ta bir markete giden oyuncu gıda kolisi hazırlatırken görüntülendi.

03.04.2020 15:36 Magazin

Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! 'Ramo’ dizisinin başarılı oyuncusu Murat Yıldırım’ın Kavacık’ta bulunan bir hipermarkette gıda kolisi hazırlatırken çekilmiş olan görüntüleri ortaya çıktı. Maskeli ve kapüşonlu haliyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği Murat Yıldırım, kendisinin bizzat yaptığı alışveriş sonrası gıda kolilerini arabaya yükletmesi sonrası gözlerden kayboldu. Yıldırım’ın haftanın belli günleri gelerek gıda kolisi hazırlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı öğrenildi.

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