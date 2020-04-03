Murat Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

'Ramo’ dizisinin başarılı oyuncusu Murat Yıldırım’ın Kavacık’ta bulunan bir hipermarkette gıda kolisi hazırlatırken çekilmiş olan görüntüleri ortaya çıktı. Maskeli ve kapüşonlu haliyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği Murat Yıldırım, kendisinin bizzat yaptığı alışveriş sonrası gıda kolilerini arabaya yükletmesi sonrası gözlerden kayboldu. Yıldırım’ın haftanın belli günleri gelerek gıda kolisi hazırlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı öğrenildi.