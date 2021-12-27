Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım!

5 Aralık 2016 yılında İman Elbani ile dünya evine girerek evliliğe adım atan Murat Yıldırım, 5. yıldönümü için hayranlarına sürpriz yaparak bugüne kadar hiç yayınlanmayan iki fotoğraf paylaştı.Dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafı 'bir ömür yetmez' notuyla paylaşan Yıldırım, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdiBu hafta bir reklam çekimi için sette olan çift, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan 'Aziz' dizisinde de rol alıyorlar.