Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye: Hep sen gibi birini istedim

Son olarak 'Ramo' adlı dizide rol alan oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Yıldırım, 22 Ekim'de 39 yaşına giren Iman Elbani'nin doğum gününü paylaştığı video ile kutladı.Kutlama için Kapadokya'ya giden mutlu çiftten Yıldırım, balon turunda çektikleri videoyu; "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim. İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın" notuyla paylaştı.Eşinin ardından pastasını üflerken çekilen videoyu takipçileriyle paylaşan Iman Elbani ise gönderisinde şu ifadelere yer verdi:"Bebeğim bana mutlu ve güzel bir doğum günü dilediğin için teşekkür ederim. Beni özel hissettirmek için zaman ayıran herkese teşekkür ederim. Her yerdeki güzel hayranlara çok teşekkürler , günümü harika bir gün haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Kalbimin derinliklerinden, sana, sevgili kocam, sürekli verdiğin için teşekkürler. Ayrıca doğum günümü ailemden, arkadaşlarımdan ve hayranlarımdan karşılayan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor, bu yüksek duygu ve hisler için teşekkür ediyor, herkese uzun ömür ve kalıcı mutluluklar diliyorum."