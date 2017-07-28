Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı eşi İmane Elbani, geçtiğimiz günlerde romantik bir tatil yapma kararı aldı ve tanıştıkları yere gitti.
Londra'da tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen, geçtiğimiz yıl ise görkemli bir törenle dünya evine giren çift, önceki gün Londra'da bir mekanda, baş başa romantik akşam yemeği yedi. '
İMANE BENİM KADERİM'
Eşi İmane Elbani'ye olan aşkını her fırsatta dile getiren Murat Yıldırım, eşi hakkındaki duygularını yineleyerek şunları söyledi: "Yeniden doğmuş gibiyim, çok mutluyum.
Artık sadece yüzüm değil, ruhum da gülüyor. Bunu başaran İmane için her gün Allah'a şükrediyorum. Londra'da karşılaşmasak onu dünyanın herhangi bir yerinde yine bulurdum çünkü daha önce de dedim; o benim kaderim."
Kaynak: sabah.com.tr
Murat Yıldırım’dan eşi İmane Elbani'ye birinci yıl mektubu!
Geçtiğimiz yıl İmane Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, eşine tanışmalarının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mektup yazdı.Magazin - 28 Temmuz 2017 20:00
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