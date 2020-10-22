Murat Yıldırım'dan eşi İmane Elbani'ye: Üstüne titrediğim...

Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani 32 yaşına bastı. Murat Yıldırım ise eşine doğum gününde sürpriz yaptı.Instagram'dan eşiyle birlikte doğum günü videosunu paylaşan Murat Yıldırım, "Üstüne titrediğim... Beni bir gün olsun üzmedin, hiç bir şey seni üzemesin. İyi ki doğdun iyi ki yanımdasın" notunu yazdı.İşte o video: