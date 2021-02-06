Murat Yıldırım'dan etkileyici performans!

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Ramo büyük bir acı yaşadı. Herkesin hayatını değiştirecek çarpıcı olayların yaşandığı bölümün finalinde Sibel'in bulunduğu hastane odasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Ramo, sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla derinden sarsılırken, izleyicileri ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyada da uzun süre hem Türkiye hem Dünya gündeminde yer aldı. Murat Yıldırım’ın etkileyici performansı ise izleyicilerden tam not aldı.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=AbMRnnS6G7k][/youtube