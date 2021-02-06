MURAT YILDIRIM’DAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Ramo büyük bir acı yaşadı. Herkesin hayatını değiştirecek çarpıcı olayların yaşandığı bölümün finalinde Sibel'in bulunduğu hastane odasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Ramo, sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla derinden sarsılırken, izleyicileri ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyada da uzun süre hem Türkiye hem Dünya gündeminde yer aldı. Murat Yıldırım’ın etkileyici performansı ise izleyicilerden tam not aldı.
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Murat Yıldırım'dan etkileyici performans!
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncuların yer aldığı RAMO’nun dün akşam 31. bölümü yayınlandı.
06.02.2021 15:49 Dizi Galeri