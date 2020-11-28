Murat Yıldırım'dan 'Ramo' açıklaması!

Show TV'de ekrana gelen 'Ramo' dizisinin ilk sezonu Adana'da çekilmişti. Dizi ikinci sezonda da ise İstanbul'a taşındı. Murat Yıldırım yaptığı açıklamada Adana halkının 'Ramo'ya çok sahip çıktığını söyledi. Partneri Esra Bilgiç'e de değinen yakışıklı oyuncu rol arkadaşını öve öve bitiremedi.Set dışında çok fazla boş zamanının kalmadığını belirten oyuncu, Türk dizilerinin tüm dünyada çok başarılı olduğuna dikkat çekti. Murat Yıldırım dizideki aksiyon sahnelerinden keyif aldığını da sözlerine ekledi.