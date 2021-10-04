Murat Yıldırım'dan sessiz tepki!

Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu?

Murat Yıldırım, Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği ‘25. Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın Aksiyon Erkek” ödülünü aldı. Yakışıklı oyuncu törene eşi İmane Elbani ile katıldı. Ödül töreninin ardından da geccede eşiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak bir teşekkür mesajı yayınlandı.Fakat Yıldırım'ın paylaşımlarında yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Fotoğrafları görenler "Murat Yıldırım'a ne olmuş?" diye sordu. Yakışıklı ismin estetik yaptırdığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bir kesim de fotoğraflara uygulanan photoshop'un abartıldığı görüşünü savundu.Tüm bu yaşananların ardından Murat Yıldırım yayınladığı bir video ile çıkan iddia ve haberlere tepki gösterdi. Oyuncu, tepkisini sessiz kalarak ve gülerek verdi.