Murat Yıldırım'dan sessiz tepki!

Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu?
Fakat Yıldırım'ın paylaşımlarında yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Fotoğrafları görenler "Murat Yıldırım'a ne olmuş?" diye sordu. Yakışıklı ismin estetik yaptırdığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bir kesim de fotoğraflara uygulanan photoshop'un abartıldığı görüşünü savundu.
Tüm bu yaşananların ardından Murat Yıldırım yayınladığı bir video ile çıkan iddia ve haberlere tepki gösterdi. Oyuncu, tepkisini sessiz kalarak ve gülerek verdi.
İşte Yıldırım'ın tepkisi: