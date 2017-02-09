Murat Yıldırım'ı kızdıran iddia!

Magazin - 09 Şubat 2017 12:02

Yazıda Murat Yıldırım'ın iki düğün yapacak durumu olamasına rağmen oturacak bir evinin olmadığı ve eşiyle birlikte bir arkadaşının evinde kaldığı iddia ediliyordu. Murat Yıldırım bu iddiayı sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile yalanladı. Yıldırım, Instagram sayfasından şunları yazdı:"Evlendikten sonra arkadaşlarının evinde kalıyor ne demek! Habertürk'te sevgili İpek Durkal'ın yapmış olduğu haber doğru değildir. Kendisiyle konuştum kaynağının yanlış olduğunu, düzelteceğini söyledi.. Burasıda Kemer Country Hotel eşimle balayındayız... Özür dilerim sizden bunları yazmak zorunda kaldım."