Murat Yıldırım'ı kızdıran iddia!

Bugün bir gazetede yer alan "Başını sokacak evi bile yok" başlıklı bir yazı Murat Yıldırım'ı kızdırdı.

Magazin - 09 Şubat 2017 12:02
Murat Yıldırım'ı kızdıran iddia!
Yazıda Murat Yıldırım'ın iki düğün yapacak durumu olamasına rağmen oturacak bir evinin olmadığı ve eşiyle birlikte bir arkadaşının evinde kaldığı iddia ediliyordu. Murat Yıldırım bu iddiayı sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile yalanladı. Yıldırım, Instagram sayfasından şunları yazdı:

"Evlendikten sonra arkadaşlarının evinde kalıyor ne demek! Habertürk'te sevgili İpek Durkal'ın yapmış olduğu haber doğru değildir. Kendisiyle konuştum kaynağının yanlış olduğunu, düzelteceğini söyledi.. Burasıda Kemer Country Hotel eşimle balayındayız... Özür dilerim sizden bunları yazmak zorunda kaldım."

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar'ın kafesi kapandı mı?
  • Yade'ye doğum günü partisi!
  • Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem
  • Bu paylaşım rekor kırdı!
  • Ünlüler neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem
  • İzmir'e transparan gelinlik damgası
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?