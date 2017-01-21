Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani: Onunla evli olmak huzur veriyor!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı güzel İmane Elbani, geçtiğimiz ay İstanbul'da dünyaevine girmişti.

Magazin - 21 Ocak 2017 13:04
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani: Onunla evli olmak huzur veriyor!
Çiftin düğünü sadece Türk basınında değil, Ortadoğu'da da ses getirdi. Fas'ın ünlü dergisi Laha Magazine, çiftin düğününü sayfalarına taşıdı. Dergide, Elbani'nin evlilikle ilgili özel açıklamaları da yer aldı.

'HER ŞEY ÇOK ÖZEL VE GÜZEL'
Evliliğin ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Faslı güzel, şunları söyledi: "Açıkçası düğün hazırlığı çok yorucu olsa da, evlendikten sonra her şey çok güzel ve özel... Evlendikten sonra hayatım daha sakin oldu. Aşık olduğunuz kişiyle evlendiyseniz, onunla yaşamak size huzur veriyor. Murat'la aynı çatı altında yaşamak çok güzel bir duygu." Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı sevdiğini belirten Elbani, sözlerine şöyle devam etti: "Özel hayatımın, aile arasında kalmasını tercih ederim. Arap basınında düğünümüzün geniş yer alması, Murat için de sürpriz olmadı. Murat, Arap dünyasında çok sevilen bir aktör. 'Asi', 'Aşk ve Ceza' gibi dizileri çok izlendi. Ortadoğu'yu da birçok kez ziyaret etti." Yıldırım ile ilişkilerinin özel anlarından birini de anlatan Elbani, şöyle konuştu: "İlişkimizde hatırladığım en güzel anlardan biri; Murat'ın bana ilk hediye olarak bir buket gül vermesiydi. Etkileyici bir sürprizdi. Bu benim için çok özel bir andı." Elbani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Facetime aracılığıyla kendisini ailesinden istemesinin de Türkiye'de çok konuşulduğunu belirtti. Eşine iltifatlar yağdıran Elbani, şunları söyledi: "Murat; altın kalpli, iyi ve saygın biri. Başka ne isteyebilirim ki..." 2006 Fas güzeli Elbani, yarışmanın kendisi için çok güzel bir hatıra olduğunu ve birçok hayalinin bu yarışmanın ardından gerçekleştiğini de belirtti


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