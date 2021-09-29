Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği ‘25. Altın Objektif Ödülleri’ önceki gün sahiplerini buldu. Geccede Murat Yıldırım, “Yılın Aksiyon Erkek” ödülünü aldı. Yakışıklı oyuncu törene eşi İmane Elbani ile katıldı.
Murat Yıldırım ödül töreni sonrası eşiyle birlikte gecceden fotoğraflarını paylaşarak bir teşekkür mesajı yayınlandı. Fakat oyuncunun yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri, Murat Yıldırım'a “Ödülü alan dublörün mü?” diye sordu.
Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu?
Murat Yıldırım’ın eşi İmane Elbani ile katıldığı bir ödül töreninden yaptığı paylaşım olay oldu. Yıldırım’ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Takipçileri “Ödülü alan dublörün mü?” diye sordu.
29.09.2021 12:29 Magazin