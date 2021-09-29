Murat Yıldırım'ın yüzüne ne oldu?

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği ‘25. Altın Objektif Ödülleri’ önceki gün sahiplerini buldu. Geccede Murat Yıldırım, “Yılın Aksiyon Erkek” ödülünü aldı. Yakışıklı oyuncu törene eşi İmane Elbani ile katıldı.Murat Yıldırım ödül töreni sonrası eşiyle birlikte gecceden fotoğraflarını paylaşarak bir teşekkür mesajı yayınlandı. Fakat oyuncunun yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri, Murat Yıldırım'a “Ödülü alan dublörün mü?” diye sordu.