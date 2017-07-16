Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
Başsavcılık incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.
Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı!
Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Diğer Haberler - 16 Temmuz 2017 16:24
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