Mustafa Ceceli: Çok mutluyum, evliliğin tadını çıkarıyoruz

Magazin - 19 Temmuz 2017 09:00

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 2008’de nikah masasına oturduğu Sinem Gedik’ten Mayıs’ta boşanmıştı. 5 gün sonra da Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Mustafa Ceceli önceki gün Florya'daki bir Alışveriş Merkezi’ndeydi. Yanında da eski eşinden olan 6 yaşındaki Arın vardı. Mustafa Ceceli oğlu Arın ile poz verirken alyansını da gösterdi.Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu ve şöyle konuştu: "Selin Hanım ile evliliğime herkes çok tepki verdi. Ben hep sustum. Eleştirilere kulak vermedik. Çünkü hiçkimse gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Şu an Selin Hanım ile çok mutluyum. Evliliğimizin tadını çıkarıyoruz."Mustafa Ceceli daha sonra oğlu ile oyun oynadı. Selin İmer ve Mustafa Ceceli, 10 Temmuz’da Çubuklu’daki evlerinde evlenmişti.