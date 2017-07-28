Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki gün bir AVM’de görüntülendi.
Tek başına çıktığı alışveriş öncesi bir mekanda yemek yiyen şarkıcı, eşi Selin İmer’le çıktıkları Fransa tatiliyle ilgili sorulara, “Üç günlük küçük bir tatildi, bu bir balayı değildi. Balayına daha çıkmadık” yanıtını verdi.
Mustafa Ceceli: Daha balayına çıkmadık
Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde Fransa'ya balayına değil, tatile çıktıklarını söyledi. Ceceli, "Daha balayına çıkmadık" dedi.Magazin - 29 Temmuz 2017 07:00
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