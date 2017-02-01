Mustafa Ceceli günah çıkardı!

Magazin - 01 Şubat 2017 13:55

7 Şubat'ta çıkaracağı albümün ilk klibini İrem Derici ile düet yaptığı "Kıymetlim"e çeken Mustafa Ceceli, Etiler'de polis çevirmesinden kaçmasıyla ilgili konuştu:"Kaçarak hata yaptım. Aslanlar gibi cezayı hak ettim ve yedim."