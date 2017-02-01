7 Şubat'ta çıkaracağı albümün ilk klibini İrem Derici ile düet yaptığı "Kıymetlim"e çeken Mustafa Ceceli, Etiler'de polis çevirmesinden kaçmasıyla ilgili konuştu:
"Kaçarak hata yaptım. Aslanlar gibi cezayı hak ettim ve yedim."
Mustafa Ceceli günah çıkardı!
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, polisten Etiler'de kaçtı, Zincirlikuyu'da yakalandı.Magazin - 01 Şubat 2017 13:55
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mustafa Ceceli
MAGAZİN HABERLERİ
- 'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!
- Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'si büyüdü
- 'Cesur ve Güzel'de Korludağ çiftliğinde işler karışıyor!
- Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı
- 'Hangimiz Sevmedik'te Tarık şokta!
- Hülya Avşar: Daha açığını giyeceğim
- Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
- Burcu Esmersoy, Arda Turan'ın adını duyunca..
- Demet Akalın: Kurban keseceğim!
- Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen'in 'Sonsuz Aşk'ı