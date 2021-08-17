Mustafa Ceceli, Irmak Arıcı hakkında konuştu: "Savunulacak bir tarafı yok!"

Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

Irmak Arıcı'ya neler oluyor?

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla tanınan Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın yüzüne tükürmesiyle olay olmuştu.Bir kaç gün sonrada Sakarya-Karasu’da sahne alan şarkıcı, bu kez şarkı söylemek yerine hareketsiz bir şekilde sahnede kalarak şaşırtmıştı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaşatan Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmamıştı. Konser mekanında bulunan hayranlarının iddialarına göre; genç şarkıcı, kısa süre sonra sahneden indirilmişti.Önceki gün magazin muhabirleriyle bir araya gelen Mustafa Ceceli'ye Irmak Arıcı'nın bu hareketleri soruldu. Ceceli, konuyla ilgili; “Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor… Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu da aşacağını düşünüyorum…” dedi.