Mustafa Ceceli, kanser hastaları için konser verdi!

“Evde kapalı kaldığımız bu günlerde, birlikte şarkılar söyleyelim, iyilikte buluşalım” diyerek yola çıkan Mustafa Ceceli, yayını Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenledi.Ceceli; İstanbul Valiliği tarafından onaylanan, Yaşam Desteği- Aile Yardımı” İzinli Bağış Toplama Kampanyası kapsamında 4381’e “Umut” yazılarak sms atılmasını istedi. Ceceli, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 21:30’a kadar 4381’e sms atanların içerisinden bir kişiye Ekin Uzunlar ve kendisinin imzasının olduğu gitarını hediye edeceğini duyurdu.Sohbet ve müzik dolu yayınla keyifli bir akşam yaşatan Mustafa Ceceli sevenlerine ikinci bir yayın daha yapacağının haberini verdi. Bu yayında da sms ile yardımda bulunan 10 kişiye zoom üzerinden özel toplantı ve de Ekin Uzunlar’ın kemençesini hediye edeceğinin müjdesini verdi.