Mustafa Ceceli: "Levent Yüksel beni sahneden kovdu"

Sinan Akçıl, sunuculuğunu üstlendiği ve ilk bölümü 13 Haziran'da yayınlanacak olan 'Piyanist' adlı programın ilk bölümünde Mustafa Ceceli’yi ağırladı. Programda hem şarkı seslendiren hem de Akçıl’ın sorularını yanıtlayan Ceceli, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı.Sanatçı, Tarkan’ın şarkılarına aranje yapmanın hayalini kurarken müzik dünyasında yükselişe geçtiğini söyledi. Sezen Aksu'yla çalıştığı döneme de değilinen Ceceli, "Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum." ifadelerini kullandı.Sezen Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, sanatçıyla ilgili anısını da anlattı. Ceceli, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi" açıklamasında bulundu.