Mustafa Ceceli polisten böyle kaçtı!

Magazin - 28 Ocak 2017 09:16

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, polisten Etiler'de kaçtı, Zincirlikuyu'da yakalandı.Mustafa Ceceli, önceki gecce Etiler'de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı.Ünlü popçunun aracı, Etiler'e polisler tarafından durduruldu. Ceceli aracını polis kontrol noktasına yanaştırdığı sırada birden gazlayarak olay yerinden kaçtı.Mustafa Ceceli ile polis arasında Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamaca yaşandı. Şarkıcı, Levent'te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.Ceceli'yi peşinden takip eden polis ekipleri ünlü şarkıcıyı Zincirlikuyu'da aracının önü kesilerek durdurdu.Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı. Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, "Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora. Kendisine yeni şarkısını dinletiyordum" açıklaması yaptı.Fotoğraflar:haberturk.com