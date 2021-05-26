Mustafa Ceceli ‘TRABESK’ albümünde!

Müzikte geçmişi ve günümüzü birbirine bağlayan albüm için Arabesk müziğin en sevilen şarkıları günümüzün sevilen müziği 'trap' altyapısıyla şarkıları yeniden düzenleyerek döneminin en popüler şarkılarını 22 şarkıdan oluşan albüm piyasada oldukça ses getirdi.Mustafa Ceceli, Hakan Taşıyan, Ece Mumay, Yaşar İpek, Ekin Uzunlar gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok yeni isim yer aldığı ‘ Trabesk’ albümün 22 şarkısına da 22 klip çekilerek bir ilke imza atılmış. Bu şarkılar piyasa satışı ile beraber aynı anda youtube da yayınlanmaya başladı bile.Yeni nesil albümde 'Mutlu ol yeter', 'Hatıran Yeter', 'Nereden Sevdim O Zalimi', ‘Sevda’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim ‘ , 'Mavi Mavi' gibi müziğin efsane şarkıları yer alıyor.