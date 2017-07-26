Selin İmer, pasaport kontrolünde beklerken cep telefonuyla çektiği fotoğrafları eşine gösterdi. Mustafa Ceceli, havalimanındaki hayranlarını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Mutlu oldukları gözlerinden okunan çift, havalimanı çıkışında soruları yanıtladı. Ceceli, "Balayı bitti, iş vakti" diye konuştu. Çiçeği burnunda gelin Selin İmer ise örgülü saçlarıyla dikkat çekti.
Tatilin çok güzel geçtiğini söyleyen Mustafa Ceceli'nin kilo aldığı görüldü.
Dokuz yıllık eşinden boşanıp geçtiğimiz ay sevgilisi Selin İmer ile evlenen Mustafa Ceceli, balayına gittiği Fransa'nın Nice ve Monaco şehirlerinden ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.
Kaynak:sabah.com.tr
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in balayı bitti!
Mustafa Ceceli ve Selin İmer önceki gecce Nice dönüşü ilk kez görüntülendi.Magazin - 26 Temmuz 2017 11:24
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