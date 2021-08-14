Mustafa Ceceli: Zor günler geçirdik

Mustafa Ceceli eşi Selin İmer'le birlikte önceki gün İstanbul-Zincilikuyu'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden ünlü şarkıcı yarın yeni klibi için kameraların karşısına geçeceğini söyledi. "Yeni klip çalışmamızın heyecanı var. Konserlerimiz devam ediyor ve nasip olursa da sonbaharda yeni tekli bir şarkımız olacak" diye konuşan şarkıcı, yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi.Ceceli, "Zor günler geçirdik. Özellikle çıkan orman yangınları ve sonrasında Karadeniz bölgemizdeki sel felaketleri gerçekten de hepimizi derinden etkileyen doğal felaketler. Bu süreçte ben de elimden gelen yardımı ivedilikle yapmaya çalıştım. Marmaris'te iptal ettiğimiz konserimiz vardı, onunla beraber konser maratonuna da start veriyoruz. Marmaris sonrasında Tekirdağ, Alanya ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserlerimiz olacak" diye konuştu.