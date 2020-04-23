Mustafa Ceceli'den 23 Nisan'da duygulandıran video!

Mustafa Ceceli beğeni toplayan videosu üzerine duygularını şu şekilde dile getirdi; “Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte bu 23 Nisan’da tedavi gören çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Onlar da bu ülkenin evladı ve geleceği. Evlerinde çektikleri videoları stüdyo ortamında birleştirerek düzenlemesini yaptım ve ortaya duygulandıran bu tablo çıktı.”