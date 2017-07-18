10 Temmuz'da sosyetik güzel Selin İmer ile evlenen şarkıcı Mustafa Ceceli'den şaşırtan bir hareket geldi.
Mustafa Ceceli, 4 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını yeni takipçilere kapattı. Ceceli'yi takip etmek için artık istek göndermeniz gerekiyor. Eğer Mustafa Ceceli takip isteğinizi onaylarsa paylaşımlarını görebileceksiniz.
Mustafa Ceceli'nin bu kararı almasında boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlara hakaret dolu mesajlar ve yorumlar yapılmasından dolayı almış olabileceği konuşuluyor.
Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan 45 gün sonra sosyetik Selin İmer ile evlenmişti.
Mustafa Ceceli'den radikal karar!
Sinem Gedik'ten boşanan ve Selin İmer ile evlenen Mustafa Ceceli, sosyal medya için aldığı radikal kararla takipçilerini şaşırttı.Magazin - 19 Temmuz 2017 02:00
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