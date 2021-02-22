Emel Yalçın’ın ‘En büyük korkun ne?’ sorusuna; “Asansörden çok korkuyorum. Çok emin olduğum, bildiğim yerlerde asansöre biniyorum. 20 katlı binada göze alıp mecburen asansör kullanıyorum. Bu konuda fobik birisiyim” yanıtını verdi.
"Dansa yeteneğim yok"
Müzikal kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan sanatçı "Şarkıcılığa adapte olmam biraz zaman aldı. Sahneye ilk çıktığım yıllarda elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyordum. Sonra dans dersleri almaya başladım ama bu içten gelen yetenek. Dans konusunda yetenekli olduğumu düşünmüyorum, eşimde benimle aynı fikirde" dedi.
Mustafa Ceceli'nin en büyük korkusu ne?
Ünlü şarkıcı, aranjör Mustafa Ceceli, Emel Yalçın’ın Milyon TV’de her cumartesi 23.00 da yayınlanan sanat dünyasının popüler isimlerini ağırladığı programının konuğu oldu. Mustafa Ceceli, programda samimi açıklamalarda bulundu.
22.02.2021 23:02 Magazin