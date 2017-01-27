Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?

Dedikodu - 27 Ocak 2017 16:00

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli dün gecce polis çevirmesine takıldı. Yanında bir bayan olduğu görülen Ceceli, basın mensuplarının geldiğini görünce gaza basarak gitti. Bunun üzerine polis ekipleri hemen anons geçti ve Mustafa Ceceli, Rumeli Hisarı yakınlarında yeniden çevrildi. Fakat araçta bu kez bayan yoktu. Yanındaki kişiyi Ceceli aracından indirmişti.Alkol testine tabii tutulan Ceceli'nin alkol kullanmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisler Ceceli'ye önceki çevirmeden neden kaçtığını sordu. Ceceli'nin polislere "Yanımdaki kadınla görüntülenmek istemedim. Bu saatte bu durumu açıklayamazdım" dediği iddia edildi. Ceceli'nin yanındaki gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.