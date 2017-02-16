Mustafa Denizli'ye EsEs Bandosu'ndan beste sürprizi

Eskişehirspor ile anlaşan Mustafa Denizli, tesislerde Başkan Halil Ünal tarafından karşılanırken, tecrübeli teknik adamı tesislere girişte bir sürpriz bekliyordu.

Spor - 16 Şubat 2017 13:50

Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli'ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.



İşte EsES taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:



“Dönelim hadi eski günlere, o süper lige,

Şampiyon yap Eskişehir'i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli”

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