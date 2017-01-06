Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programının ortaya atılan iddiaya göre; Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen ile yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi.
Şarkıcı Gülben Ergen'in de bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.
Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan'ın evliliği 2012 yılında sona ermişti. Gülben Ergen, Erdoğan'dan boşandıktan 2 yıl sonra da 2014 yılında Şirince'de düzenlenen sade bir nikahla haberci Erhan Çelik ile dünyaevine girmişti. Ergen'in bu evliliği de 2016'nın son ayında bitmişti.
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in yanına mı taşınıyor?
Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edildi.Dedikodu - 06 Ocak 2017 12:51
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen, Erhan Çelik
DEDİKODU HABERLERİ
- Burak Yılmaz ve Irmak Atuk yakınlaşması
- Şoke eden iddia! Ayrılık nedeni Derya Şensoy mu?
- Asena Atalay, Caner'in fotoğraflarını sildi!
- Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun ayrılık nedeni ihanet mi?
- Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın tercihi Kanlıca
- Cem Yılmaz ve Ebru Şallı'nın aşk yuvası
- Meryem Uzerli’den yılbaşı vetosu
- Burcu Esmersoy 3 haftadır görüşmüyor!
- Set kavgasında şok iddia
- Hakan Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!