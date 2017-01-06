Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in yanına mı taşınıyor?

Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edildi.

Dedikodu - 06 Ocak 2017 12:51
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in yanına mı taşınıyor?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programının ortaya atılan iddiaya göre; Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen ile yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi.

Şarkıcı Gülben Ergen'in de bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan'ın evliliği 2012 yılında sona ermişti. Gülben Ergen, Erdoğan'dan boşandıktan 2 yıl sonra da 2014 yılında Şirince'de düzenlenen sade bir nikahla haberci Erhan Çelik ile dünyaevine girmişti. Ergen'in bu evliliği de 2016'nın son ayında bitmişti.

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