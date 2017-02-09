Mustafa Erdoğan'dan Esra Sönmezer yorumu

Magazin - 09 Şubat 2017 21:20

Mustafa Erdoğan, kendisi hakkında "Beni mesajlarıyla taciz ediyor" iddialarında bulunan oyuncu Esra Sönmezer'e ilk kez cevap verdi.Mustafa Erdoğan, "Oyuncu Esra Sönmezer sizin kendisini sosyal medyadan ve telefon mesajlarıyla taciz ettiğinizi açıkladı. Bu iddiaya cevabınız ne olur?" sorusuna, "Gereksiz. Cevap bile vermem" yanıtını verdi.Esra Sönmezer'in, geçtiğimiz haftaki iddiaları "Mustafa Erdoğan’la çay içmeye gittik ama ben elektrik alamadım. Kendisi beni Facebook’tan ekledi. Yemek yiyip görüştük ancak bir elektrik almadım ve mesafe koydum, Mustafa Bey daha sonra yine mesajlar üzerinden birlikte olmayı yemek yemeyi teklif etti.‘Hayatımda erkek arkadaş istemiyorum’ dedim Mustafa Erdoğan bana ‘Sevgili olalım’ dedi. Ama onun istediği gibi bir sevgililik durumu yaşanmadı. 2017 yılına birlikte girmek istedi, attığı mesajlarla bu konuda çok ısrar etti" şeklindeydi.Kaynak:milliyet.com.tr