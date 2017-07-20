Show TV’de geçen sezon final yapan ‘İçerde’ dizisinin ‘Yusuf Müdür’ü Mustafa Uğurlu (61) genç sevgilisi ile Bodrum’da tatile çıktı.
Çift önceki gün Gündoğan Denizaltı Beach’te görüntülendi. Mustafa Uğurlu liseli aşıklar gibiydi.Mustafa Uğurlu ile sevgilisi birbirlerine güneş kremi sürdü. İkili kremlerini sürdükten sonra güneşlendiler. Usta oyuncu daha önce, yanında kız arkadaşıyla görüntülenince “Ben önemli bir adam değilim ki. Niye çekiyorsunuz?” diye muhabirlerle şakalaşmıştı.
Kaynak: posta.com.tr
Mustafa Uğurlu liseli aşıklar gibi!
Önceki gün Bodrum'da bir beach’te sevgilisi ile görüntülenen Mustafa Uğurlu, liseli aşıklar gibiydi.Magazin - 20 Temmuz 2017 09:00
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