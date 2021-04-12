Mustafa Üstündağ silahlı kavgaya karıştı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ’ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. Akşam 19:30 sıralarında gerçekleşen olayda aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişi ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla suçladı. Komite üyeleriyle şikayetçiler arasında bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ’ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.