Müstakbel Damat filmine Covid-19 engeli!

Yapım firmasından gelen açıklama ise şu şekilde oldu: “Aylardır birlikte tüm sinemacı dostlarımız ve basın mensubu dostlarımızla kol kola ilerlediğimiz, samimi, sıcak ve başarılı bir süreçle vizyon zamanına birlikte geldik. Planlanan bir çok sürpriz tanıtım çalışmalarımızla da bu güzel tabloyu birlikte hazırladık. Fakat son günlerde yaptığımız gündem takibi, devlet yetkililerimizin açıklamaları, küresel çapta açıklamalar ve haber dairelerin toplantıları ışığında şimdiye kadar yaptığımız maddi zararımızı göğüslemek pahasına hiç istemediğimiz bir kararı almak zorunda kaldık. Hepimiz için çok kıymetli olan Müstakbel Damat filmimizi maalesef vizyon tarihi öngörmeden erteliyoruz."