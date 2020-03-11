'Müstakbel Damat’ın galasına Koronavirüs engeli!

İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın başrollerini üstlendiği, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Ahu Sungur, Suat Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Ucum, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Müstakbel Damat’ isimli sinema filminin galası bu akşam gerçekleştirilecekti. Fakat Türkiye'de de koronavirüs görülmesinin ardından gala ani bir kararla iptal edildi.Film ile ilgili yapılan açıklamada, “Müstakbel Damat filmimizin galası Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından dolayı tedbir amaçlı iptal edilmiştir…” denildi.