Mutfaklarda Karaca, 3TRI-PLY teknolojisi

Karaca, tasarımdaki gücü ve yaşamlara değer katan inovatif ve pratik ürünlerine, 3TRI-PLY teknolojisi ile ürettiği Nish Copper serisi de katıldı. Seride bulunan sahan, tencere, tava ve karnıyarık tenceresi pişirme deneyimini başarılı bir performansa dönüştürüyor.Bakırı modern tasarımlarla buluşturan, mutfaklarda nostalji rüzgarları estiren seride kullanılan yüksek kalite 3 farklı materyal ısının eşit miktarda dağılımasını, korunmasını ve iletilmesini sağlayarak yemeğin eşit ve dengeli pişmesi için uygun ortamı hazırlıyor. Yemeklerin pişme süresini minimumam indiren Nish Copper, ısıyı uzun süre muhafaza ederek yiyeceklerin uzun süre sıcak kalmasına da yardımcı oluyor.Zamandan ve ısıdan tasarruf sağlayan bakır kaplı yüzeylerin iç katmanında kullanılan paslanmaz çelik, lekelenmelere karşı maksimum direnç gösteriyor ve ürünlerin dış katmanında tercih edilen bakır dayanıklılığıyla uzun ömürlü bir kullanım alanı sunuyor. Çelik renkli kulpların bakır gövdelerle buluştuğu şık tasarım geçmişi gelecekle buluşturarak yarattığı vintage havasıyla mutlu zaman yolculuğunda kullanıcalara eşlik ediyor.