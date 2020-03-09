Mutlu haber! Bebek geldi...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel dün gecce doğum yaptı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel bir erkek bebek dünyaya getirdi.Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “ Han “ adını verdi.Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı.Halit Ergenç-Bergüzar Korel çiftinin 10 yaşında Ali isminde bir çocukları daha bulunuyor. Çift 10 yıl sonra yeniden anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.