"Müzik için sonuna kadar savaşırım"

Geçtiğimiz aylar da çıkarttığı ‘’Bırak Acıları Ardında’’ adlı şarkısı ile sesi kadar güzelliğiyle de adından sıkça söz ettirerek ünlü köşe yazarı Ertuğrul Özkök‘ten de tam not alan Çisil Egeli’nin lise yıllarında da çeşitli müzikaller de yer aldığı ortaya çıktı.

Müzik - 11 Ocak 2017 11:17

Yeni single çalışmalarına başlayan genç sanatçı ayarıca hem gitar çalıyor hemde 3 dilde şarkı söylüyor.Kendisi için 10 parmağında 10 marifet dedirtecek olan Çisil Egeli daha yolun başındayım diyerek müzik için sonuna kadar savaşacağım dedi .

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.