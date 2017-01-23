Müzikal: 'Uyuyan Güzel'

Dillere destan masal, müzikal olarak çocuklarla buluşuyor!

Kültür-Sanat - 23 Ocak 2017 10:22

Sebahattin Mutluer'in yazıp yönettiği Uyuyan Güzel Müzikali sahneleniyor.



Mutlu, mesut yaşayan kral ve kraliçenin tek sorunları, ülkelerini ele geçirmeye çalışan Barbaristan kralının oğluyla evlenecek bir kızlarının olmamasıdır. Çocukları doğar ancak kötü peri Melefis doğum günü şenliklerine çağırılmayınca çok kızar ve macera başlar.



Oyuncular: Mustafa Kemal Bayrak, İrem Dilaver, Gülistan Gelenbe, Tugba Eskicioglu, Ali Yalçıner, Zeynep Aslıhan İscan, Ersan Özhim, Dicle Alkan

Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer



Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi

23 Ocak Saat:13.00

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