Müzikoman’a coşkulu gala!

‘Müzikoman’ adlı tek kişilik müzikal gösterisiyle büyük ilgi gören oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz akşam Dada Salon Kabarett’teki gala gecesinde sergilediği performansla ayakta alkışlandı. İlkel çağlardan günümüze müziğin geçirdiği süreci dansla, şarkıyla, şiirle ve mizahla anlatan Serhat Kılıç, seslendirdiği şarkıların yanı sıra esprileriyle de izleyicileri büyüledi.Gecenin sonunda gösteriyi izleyen Nurgül Yeşilçay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Emre Karayel’i sahneye çağıran Kılıç, Fikret Kızılok’un ‘Why High One Why adlı hiciv dolu şarkısını ünlülerle birlikte söyledi. Ünlüler korosuna seyirci de dans ederek katıldı. Onur Ünlü, Bennu Yıldırımlar, Levent Kazak gibi isimlerin de izlediği gösteri kapalı gişe oynadı.İki buçuk saatlik sahne performansının ardından ayakta alkışlanan oyuncu, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu projeyi izleyicisiyle buluşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. “Müzikoman, toplumun sosyal ve kültürel analizini müzik üzerinden yapan eğlenceli bir bakış açısı...” diyen Serhat Kılıç, gösterinin içeriğinin sürekli güncellenerek kendini yenilediğini ve hiçbir gösterinin diğeriyle aynı olmadığını da belirtti.