Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak!

Tarafların bugün 14 yaşında olan çocuğu S.G.’nin velayeti anneye verildi.Göçer, kızının kendi soy ismini kullanması için açtığı davayı kazandı. Göçer ayrıca Kaan Girgin’in çocuğuna mahkemece hükmedilen nafakayı ödemediğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi.İstanbul İcra Ceza Mahkemesi, sanık Girgin’in Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.Seran Göçer’in avukatı Özlem Yazıcıoğlu, “Kaan Girgin’in çocuğuna ödemediği 200 bin lirayı aşan nafaka borcu bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)