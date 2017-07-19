Nagihan Karadere'den aşk pozları!

Eski eşinden ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Nagihan Karadere, aşk pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Magazin - 19 Temmuz 2017 21:05
Nagihan Karadere'den aşk pozları!
Survivor 2016 yarışmasıyla adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran Milli atlet Nagihan Karadere, yeni aşkıyla aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Nagihan Karadere'nin geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sürpriz aşk sonrasında Survivor Nagihan, sosyal medyadan yeni aşkıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor. Twitter ve Instagram'dan fotoğraflarını paylaşan Survivor Nagihan, paylaşımına "Bitanem" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bağlantılar: Nagihan Kardere, Survivor

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