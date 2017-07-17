Survivor yarışmasıyla iyice tanınan Milli atlet Nagihan, şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay'la aşk yaşıyor.
Karadere sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla sevgilisi Ramiz Özbay'a aşkını ilan etti.
Nagihan Karadere'nin yeni aşkı
İşte Survivor Nagihan Karadere'nin yeni aşkı...Magazin - 17 Temmuz 2017 13:02
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