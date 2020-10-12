Naira Seyidova’nın 5’inci single’ı çıktı!

Türkiye’de başladığı müzik kariyerine birbirinden iddialı şarkılarla devam eden Azeri sanatçı Naira Seyidova, 5’inci single çalışmasını tamamladı. Söz ve müziği Ünal Tüzün’e ait “Kıskaç” adlı şarkı, Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.Naira Seyidova, sonbahara damgasını vuracak “Kıskaç”ın klibini memleketi Azerbaycan’da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli bir isim; Bakhtiyar Alakbarov oturdu. “Risk” single’ıyla adını duyuran, ardından “Açabilsem Kalbimi”, “Aradım Aradım” ve “Dağınık”ı çıkaran genç sanatçı, yeni şarkısı “Kıskaç”la da iddialı.Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Naira Seyidova, bugünlerde yeni single’ının yanında rol aldığı filmin de heyecanını yaşıyor. Korku gerilim türündeki “Kitap 1820” adlı sinema filminde başrol oynayan Seyidova, çok yakında sinema perdesinde sevenlerinin karşısına çıkacak.