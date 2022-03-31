"Nasıl Fenomen Oldum” dizisine sürpriz konuklar...

ilperi Şahinkaya’ nın başrolünde oynadığı, oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dizinin bu hafta 5. ve 6. bölümleri yayınlandı. Dizinin 5. bölümüne sosyal medya fenomenleri Pucca ve Celal Can Algül konuk oldular. Ünlü fenomenler, dizide kendilerini oynadıkları sahnelerle Ala’nın (Nilperi Şahinkaya) adım adım fenomenliğe ilerleyen hikayesine eşlik ettiler.Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği “Nasıl Fenomen Oldum” un merakla beklenen yeni bölümleri her Perşembe beIN CONNECT’te yayınlanıyor.beIN ORIGINALS etiketli yeni dizi “Nasıl Fenomen Oldum” izleyenleri; çok zengin bir kız olan Ala’nın (Nilperi Şahinkaya) ailesinin iflas etmesinin ardından, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı yaşantısına ve içinde bir intikam hikayesi barındıran, fenomenliğe uzanan yolculuğuna sürüklüyor.