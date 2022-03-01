“Nasıl Fenomen Oldum” dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı, dijital içerik platformu beIN CONNECT’in merakla beklenen yepyeni orijinal dizisi “Nasıl Fenomen Oldum” un yayın tarihi, dizinin yayınlanan ilk fragmanı ile duyuruldu.Yeni sezonun iddialı projelerinden olan “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizinin ilk görüntüleri izleyenlerden büyük beğeni toplarken, yayın tarihi 17 Mart Perşembe günü olarak açıklandı.“Nasıl Fenomen Oldum” izleyenleri; çok zengin bir kız olan Ala’nın (Nilperi Şahinkaya) ailesinin iflas etmesinin ardından, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı yaşantısına ve içinde bir intikam hikayesi barındıran, fenomenliğe uzanan yolculuğuna sürükleyecek.