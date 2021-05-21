Güzel oyuncu Naz Elmas, 21. Göcek İlkbahar Yarışlarına katıldı. Nefess Racing Team ekibiyle yarışa katılan Naz Elmas yorucu ve heyecanlı geçen bir yarışın sonunda ikinciliği kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Erol Özmandıracı, Faik Somer, Sacha Çilinger, Erol Akmert, Erdal Ergun, Ertan Nacaroğlu ve Naz Elmas’tan oluşan Nefess Racing Team, zorlu bir mücadelenin ardından yarışı ikinci olarak tamamladılar.
Naz Elmas ile Nefess ikinci oldu
Göcek’te düzenlenen Göcek 21. İlkbahar Yarışları’nda, Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı’nın ekibi Nefess Racing Team yarışları ikinci olarak tamamladı. ile
21.05.2021 21:57 Magazin