Naz Elmas ile Nefess ikinci oldu

Güzel oyuncu Naz Elmas, 21. Göcek İlkbahar Yarışlarına katıldı. Nefess Racing Team ekibiyle yarışa katılan Naz Elmas yorucu ve heyecanlı geçen bir yarışın sonunda ikinciliği kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Erol Özmandıracı, Faik Somer, Sacha Çilinger, Erol Akmert, Erdal Ergun, Ertan Nacaroğlu ve Naz Elmas’tan oluşan Nefess Racing Team, zorlu bir mücadelenin ardından yarışı ikinci olarak tamamladılar.