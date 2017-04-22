Naz Elmas: Sevgilimin sinirleri çok bozuk

Magazin - 22 Nisan 2017 11:12

Oyuncu Naz Elmas ile bankacı sevgilisi Cemre Bozer, önceki akşam Karaköy'de görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğine tepki gösteren Naz Elmas, "Sevgilim adına sizden özür diliyorum. Bu günlerde sinirleri çok bozuk. Ben size poz vereyim, onu yayınlayın" dedi.Kaynak: milliyet.com.tr