Naz Elmas: Sevgilimin sinirleri çok bozuk

Naz Elmas magazin muhabirlerine tep gösteren sevgilisi adına özür diledi.

Magazin - 22 Nisan 2017 11:12
Naz Elmas: Sevgilimin sinirleri çok bozuk
Oyuncu Naz Elmas ile bankacı sevgilisi Cemre Bozer, önceki akşam Karaköy'de görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğine tepki gösteren Naz Elmas, "Sevgilim adına sizden özür diliyorum. Bu günlerde sinirleri çok bozuk. Ben size poz vereyim, onu yayınlayın" dedi.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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