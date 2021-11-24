Naz Elmas'ın yeni projesi belli oldu!

Naz Elmas'a sürpriz kutlama!

Naz Elmas ile Nefess ikinci oldu

Naz Elmas'tan Deren Bebek için 125 bin...

Yeni projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Naz Elmas, "Pandemi öncesinde hazırlıkları son aşamaya gelmiş fakat tüm dünya gibi Türkiye'de de başlayan film projeleri ertelenmişti. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan belgesel tadında bir film projemizdi. Şimdi tekrar ekip bir araya toplandı ve çekimlere önümüzdeki günlerde başlıyoruz" dedi.Dizi projeleriyle ilgili de konuşan Elmas, "Şu an için gelen dizi teklifleri var ve görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak henüz netleşen bir durum yok." açıklamasını yaptı.