Naz Elmas'ın yeni projesi belli oldu!

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İki yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu, sevenlerine yeni proje müjdesi verdi.

24.11.2021 18:08 Magazin

Naz Elmas'ın yeni projesi belli oldu! Yeni projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Naz Elmas, "Pandemi öncesinde hazırlıkları son aşamaya gelmiş fakat tüm dünya gibi Türkiye'de de başlayan film projeleri ertelenmişti. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan belgesel tadında bir film projemizdi. Şimdi tekrar ekip bir araya toplandı ve çekimlere önümüzdeki günlerde başlıyoruz" dedi.

Naz Elmas'a sürpriz kutlama!

Naz Elmas'a sürpriz kutlama!




Naz Elmas ile Nefess ikinci oldu

Naz Elmas ile Nefess ikinci oldu



Dizi projeleriyle ilgili de konuşan Elmas, "Şu an için gelen dizi teklifleri var ve görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak henüz netleşen bir durum yok." açıklamasını yaptı.

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Naz Elmas'tan Deren Bebek için 125 bin...
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