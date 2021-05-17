Naz Elmas'tan Deren Bebek için 125 bin...

Canlı yayında takipçileri tarafından Deren bebeğin tedavisi için gerekli paranın toplanmasına destek olan Naz Elmas, 2500 adet şeker topladı. Pek çok ünlü ismin katıldığı destek yayınında, Naz Elmas’ın 1000 kadar şeker toplaması beklenirken, güzel oyuncu içten ve samimi sohbetiyle hayranlarından 2500 adet şeker topladı.Her bir şekerin değerinin 50 TL olduğu kampanyada, samimi sohbetiyle de takipçileri kendine hayran bırakan Naz Elmas, yardımseverliği ile de gönülleri bir kez daha fethetti.