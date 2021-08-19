Nazan Şoray'dan 'Adrese Teslim'

Nazan Şoray "Adrese Teslim" şarkısını piyasa sürdü.

19.08.2021 20:23 Kültür-Sanat

Nazan Şoray'dan 'Adrese Teslim' Nazan Şoray, son çıkarmış olduğu "İçimde Fırtınalar" isimli çalışmasının ardından yeni single çalışması "Adrese Teslim"i müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Selahattin Erhan, düzenlemesi Baran Etik imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" adlı teklisi Etik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.


Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" isimli şarkısının sözleri şöyle:

Kimse karışamaz benim hayatıma

Ben istemezsem eğer

Kimseye verecek hesabım yok

Allah’tan başka

Her şey bende başlar

Bende biter, nokta

Kimin umurunda kim ne demiş

Demir attıysak aşka


Boy pos endam boş işler

İşin aslı kimyası

Bizde kararı üç kişi verir

Ben, keyfim ve kahyası


Kimine kör kütük aşık

Kimine kaşık ucuyla azıcık

Kim neyi ne kadar hak ettiyse

Teslim adrese

Kimini uzaktan sevesim

Kimini haritadan silesim

Kimine yatak yorgan seresim var

Bundan böyle
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