Nazan Şoray, son çıkarmış olduğu "İçimde Fırtınalar" isimli çalışmasının ardından yeni single çalışması "Adrese Teslim"i müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Selahattin Erhan, düzenlemesi Baran Etik imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" adlı teklisi Etik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.
Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" isimli şarkısının sözleri şöyle:
Kimse karışamaz benim hayatıma
Ben istemezsem eğer
Kimseye verecek hesabım yok
Allah’tan başka
Her şey bende başlar
Bende biter, nokta
Kimin umurunda kim ne demiş
Demir attıysak aşka
Boy pos endam boş işler
İşin aslı kimyası
Bizde kararı üç kişi verir
Ben, keyfim ve kahyası
Kimine kör kütük aşık
Kimine kaşık ucuyla azıcık
Kim neyi ne kadar hak ettiyse
Teslim adrese
Kimini uzaktan sevesim
Kimini haritadan silesim
Kimine yatak yorgan seresim var
Bundan böyle
Nazan Şoray'dan 'Adrese Teslim'
Nazan Şoray "Adrese Teslim" şarkısını piyasa sürdü.
19.08.2021 20:23 Kültür-Sanat