Nazan Şoray'dan 'Adrese Teslim'

Nazan Şoray, son çıkarmış olduğu "İçimde Fırtınalar" isimli çalışmasının ardından yeni single çalışması "Adrese Teslim"i müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Selahattin Erhan, düzenlemesi Baran Etik imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" adlı teklisi Etik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.Nazan Şoray'ın "Adrese Teslim" isimli şarkısının sözleri şöyle:Kimse karışamaz benim hayatımaBen istemezsem eğerKimseye verecek hesabım yokAllah’tan başkaHer şey bende başlarBende biter, noktaKimin umurunda kim ne demişDemir attıysak aşkaBoy pos endam boş işlerİşin aslı kimyasıBizde kararı üç kişi verirBen, keyfim ve kahyasıKimine kör kütük aşıkKimine kaşık ucuyla azıcıkKim neyi ne kadar hak ettiyseTeslim adreseKimini uzaktan sevesimKimini haritadan silesimKimine yatak yorgan seresim varBundan böyle